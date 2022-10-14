Лондон, 14 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Выбор правящей Консервативной партии Великобритании в пользу кандидатуры Лиз Трасс на пост премьер-министра Соединённого Королевства был неправильным. Такое мнение в ходе опроса, проведённого компанией YouGov для газеты Times, высказали 62% из тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

При этом противоположного мнения придерживаются только 15%.

Ошибочным такое решение тори считает и подавляющее большинство жителей Великобритании (66%). Согласно результатам опроса, только 9% граждан Королевства довольны выбором Консервативной партии, 24% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

Читайте также: Опрос: 4% британцев довольны тем, что Лиз Трасс стала премьер-министром

«Ни одна политическая, возрастная, региональная, гендерная и демографическая группа не указала, что Лиз Трасс была правильным выбором в качестве премьер-министра», — отмечает издание.

Также опрос показал, что половина граждан Британии поддерживают смещение Трасс с поста премьер-министра. Против такой идее выступают 20% опрошенных.

Добавим, что участие в опросе YouGov приняли 1675 граждан Соединённого Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса компании YouGov, проведённого в сентябре, половина британцев высказала недовольство тем, что бывшая министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет премьер-министром Соединённого Королевства. Рады такому положению дел были только 4% опрошенных.

Октябрьский опрос Opinium показал, что рейтинг одобрения работы Лиз Трасс упал до рекордно низкого уровня среди всех премьеров Британии. Поддерживают деятельность политика лишь 16% избирателей.

Ранее по теме: Bloomberg: Лиз Трасс подводит Британию к катастрофе