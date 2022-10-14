Москва, 14 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Уличное освещение и архитектурная подсветка в столице переведены на зимний режим работы из-за сокращения светового дня. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петр Бирюков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Кемеров Шуховская башня ночью

«Световой день продолжает сокращаться, в связи с этим внесены коррективы в график работы городского наружного освещения. Система переведена на зимний режим, теперь уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий включают раньше, а выключают позже», — рассказал Бирюков. Уточняется, что ежедневный график работы городского освещения был разработан несколько лет назад. До наступления назначенной даты датчики передают соответствующий сигнал. Изменить режим можно лишь из-за ухудшения погодных условий.

Напомним, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось почти в два раза. Однако потребление электроэнергии осталось на прежнем уровне из-за использования светодиодных светильников.