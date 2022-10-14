Санкт-Петербург, 14 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали адвоката, который вымогал у предпринимателя крупную сумму денег — якобы для сотрудников ФСБ, возбудивших в отношении бизнесмена уголовное дело о даче взятки. Об этом деле сообщили 14 октября в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО Задержание адвоката сотрудниками ФСБ

Задержание двух мужчин и женщины силовики провели совместно с сотрудниками ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

«Подозреваемые, позиционируя себя как лица, имеющие связи в силовых структурах, совершали мошеннические действия, прикрываясь необходимостью передачи денежных средств сотрудникам ФСБ России», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Если к одному из подозреваемых в крупном мошенничестве сотрудники ФСБ пришли, выбив дверь и напугав до криков, то задержание адвоката прошло мирно и добровольно. Согласно оперативной видеозаписи, юрист ждал, что за ним придут. Когда ему зачитали инкриминируемую статью, адвокат держал в одной руке несколько сигарет и зажигалку, а в другой — мобильный телефон. Набрав на последнем сообщение он спокойно протянул руки для заключения в наручники.

«В настоящее время проводится комплекс дальнейших мер, направленный на сбор доказательной базы, установление и розыск лиц, причастных к указанной противоправной деятельности», — подытожили в УФСБ.