Астана, 14 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Лидеры стран-участниц на в ходе саммита СНГ в Астане обсудили наиболее актуальные вопросы сотрудничества и наметили приоритеты для развития Содружества. Об этом заявил 14 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги заседания.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Мы имеем все основания заявить, что наше заседание было результативным. Тем более, что в ходе принятия документов главы делегаций провели, на мой взгляд, очень полезную дискуссию по широкому спектру многопланового взаимодействия в рамках СНГ, а также по международной повестке дня», — сказал Токаев.

По его мнению, предложения, которые были сделаны на заседании, будут способствовать развитию сотрудничества в рамках СНГ. Казахстанский лидер также назвал радостным событием, что лидеры стран содружества снова собрались в Астане.

Стоит отметить, что Токаев в ходе заседания в Астане призывал наладить совместное реагирование стран СНГ на возникающие риски и угрозы и выработать превентивные меры.