Омск, , 12:09 — REGNUM До +13…+18 °С ожидается в Омской области днём 15 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью 15 октября будет +2…+7 °С.

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптиков, 15 октября в регионе ожидается погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Ночью 16 октября в Омской области прогнозируется температура +4…+9 °С, при прояснении до — 1 °С, днём +10…+15 °С, пройдёт небольшой дождь.

17 октября ожидается похолодание. Ночью будет 0…+5 °С, днём +8…+13 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в начале следующей недели ожидаются дожди, но сохранится относительно тёплая погода с дневной температурой до +9… +14 °C.

Читайте также: В Москве с 17 октября ожидаются дожди