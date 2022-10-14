Люксембург, , 12:08 — REGNUM Сербия должна адаптироваться к визовой политике Европейского союза, если хочет к нему присоединиться, сказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в 14 октября, как передает агентство Reuters.

Сербия

«Надеюсь, что Сербия сейчас действует быстро, — сказала Фезер в Люксембурге перед встречей со своими коллегами из ЕС. — Существуют критерии членства в ЕС, и часть из них — общая визовая политика».

Безвизовая политика Сербии с такими странами, как Индия и Тунис, подвергается критике за то, что это открывает путь для притока мигрантов, которые затем могут попытаться попасть в ЕС.

По словам Фезер, она намерена затронуть этот вопрос на конференции по Западным Балканам, которая состоится на следующей неделе в Берлине и в которой примет участие Сербия.

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