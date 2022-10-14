Орск, Оренбургская область, , 12:06 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области молодой человек выстрелил из травматического пистолета в сожителя матери. Мужчина госпитализирован с ранением глаза, сообщили 14 октября пресс-службе УМВД по региону.

Пистолет carlos5847

По данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам правоохранители примут решение.

В настоящее время установлено, что между молодым человеком и мужчиной произошёл конфликт. 26-летний орчанин применил оружие. Оппонент получил ранение глаза.