Оренбуржец задержан за применение во время ссоры пистолета
Орск, Оренбургская область, 14 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области молодой человек выстрелил из травматического пистолета в сожителя матери. Мужчина госпитализирован с ранением глаза, сообщили 14 октября пресс-службе УМВД по региону.
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Пистолет
По данному факту полиция проводит проверку. По ее результатам правоохранители примут решение.
В настоящее время установлено, что между молодым человеком и мужчиной произошёл конфликт. 26-летний орчанин применил оружие. Оппонент получил ранение глаза.