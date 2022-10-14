Москва, 14 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Мобилизованные из Москвы на протяжении нескольких дней спали на земле под открытым небом в Белгородской области, а их снабжением и организацией никто не занимался, об этом ИА REGNUM 13 октября сообщили сами военнослужащие.

Архив матери одного из мобилизованных, опубликовано ИА REGNUM с ее согласия Белгородская область. Условия для мобилизованных

Группа военнослужащих, которых призывали по частичной мобилизации в Москве в конце сентября, первоначально находилась на одной из подмосковных воинских частей, откуда была направлена в Белгородскую область.

«Нас посадили в автобусы, привезли на поле. Просто поле, на склоне, скажем так, — рассказал один из военнослужащих. — Мы сразу спросили, где нам располагаться, что нам делать, что, где мы, какие планы. Нам ничего не сказали. Нам просто сказали: «Ребята, ждите, вечером будут палатки».

«В итоге к вечеру мы поняли, что никаких палаток не будет, и уже начали своими силами сооружать себе спальные места: либо плащ-палатки, либо натянутые тенты. Кто-то пытался под деревьями что-то сделать. В итоге эту ночь полностью наш состав — около 1 тыс. человек — они расположились просто на поле», — добавил он, указав на то, что в этот день людей не кормили.

На следующий день, продолжил мобилизованный, им «ничего не показали, куда идти есть, где набрать воды», однако сказали, что привезут палатки и мобилизованные в них заселятся. И хотя палатки привезли, и они были поставлены, тем не менее в ночь в них заселили других призывников, поэтому мобилизованные, с которыми пообщался корреспондент, вынуждены были провести еще одну ночь под открытым небом.

«В эту ночь был просто ужаснейший ливень. Абсолютно все промокли. Все вещи промокли. Некуда нельзя было заселиться. В общем, ночь прошла не слишком гладко», — отметил мобилизованный.

Эпопея с палатками, как указал он, продолжалась еще в течение дня: палатки привозили, но в поставленные мобилизованными постоянно кого-то заселяли, то «каких-то офицеров», то «каких-то ребят, которых в тот день привезли». В результате мобилизованные оказались вынуждены заниматься «попрошайничеством»: «Ты заходишь в палатку, смотришь, есть ли место. Если лечь между тремя-четырём людьми возможно, то ты ложишься. Собственно, так и получилось».

Архив матери одного из мобилизованных, опубликовано ИА REGNUM с ее согласия Белгородская область. Одна из палаток, в которую заселили мобилизованных

«Но ложится не на какие-то… Просто у тебя палатка над головой. Ты так же спишь на земле», — отметил он.

«Важный момент: при обмундировании нам не выдали спальники. То есть большинство ребят — подавляющее множество — спали просто на голой земле», — продолжил он, указав на то, что те, кто «не доверял нашей армии, взяли с собой спальные мешки».

Однако, заметил мобилизованный, который взял с собой спальный мешок, «толку от него было немного, поскольку до этого прошел сильный ливень».

«В итоге все замерзли, многие заболели, это кашель, это горло, это температура. Понятное дело, лечить там было некому. Ребята все спасались кто как может. Кто-то пытался сходить в аптеку. Кому-то что-то привозили. Что-то брали у товарищей, но, естественно, полноценную помощь себе оказать не могли. И никто этого не делал!» — рассказал он.

На третий день, отмечает мобилизованный, оказалось, что в месте расположения были места, где кормили, была питьевая вода, в общем, всё, что им было необходимо. Однако организаторы этого места расположения не удосужились довести эту информацию до мобилизованных.

Архив матери одного из мобилизованных, опубликовано ИА REGNUM с ее согласия Белгородская область. Так выглядит палатка для мобилизованных изнутри

«Они просто не считали это нужным. То если ребятам было нечего пить, мы допивали всё, что было, а когда мы подходили к офицерам, нам говорили: вон где-то там стоит цистерна. А по факту оказалось, что цистерна пустая, ее увезли, а новую поставили в другое место. И ты просто не знаешь, куда идти», — добавил мобилизованный.

Он также обратил внимание на то, что в этом месте расположения мобилизованных была ужасная грязь, поэтому те, кто не взял с собой сапог или другой подобной обуви, ходили в ботинках, «которые были насквозь мокрые, они были постоянно в грязи, ноги не сохли, с ними были постоянные проблемы».

Архив матери одного из мобилизованных, опубликовано ИА REGNUM с ее согласия Белгородская область. Дыра в палатке, выданной мобилизиванным

«Ты просто не высыхал», — указал военнослужащий.

После передислокации мобилизованных на новое место стоянки ситуация несколько улучшилась.

«Когда нас привезли, показалось, что здесь более-менее цивилизовано, то есть это выстроенный процесс. Нам сразу показали, где еда, где вода, где помыться и прочее. Первое впечатление сложилось неплохое. Мы думали, что это последняя часть, где нас будут непосредственно обучать», — подчеркнул мобилизованный, отметив, что по прошествии некоторого времени оказалось, что никакой серьезной подготовки не последовало.

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Тем не менее состояние палаток, выданных мобилизованным для проживания, оставляло желать лучшего.

«В нашей палатке один вход мы полностью забаррикадировали, потому что там огромные дырки, через который идет холодный воздух. Всё это проветривается, поэтому мы это всё закрыли», — рассказал мобилизованный.

«У некоторых ребят дырки были именно над головой. То есть если идет дождь, всё это капает, всё промокает», — добавил он.

Архив матери одного из мобилизованных, опубликовано ИА REGNUM с ее согласия Белгородская область. Мобилизованные в палатке с дырами

Несмотря на то, что командование составило список того, чего не хватает мобилизованным — от котелков до касок и бронежилетов, на момент общения с военнослужащими им были выданы только спальные мешки. Кроме того, несмотря на наличие печек, обеспечение дровами мобилизованных не производится, а близлежащий лес валить нельзя.