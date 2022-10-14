Лос-Анджелес, США, , 12:05 — REGNUM Стивен Лэнг рассказал о своём отношении к будущему фантастическому фильму «Аватар: Путь воды», в котором он вернётся к роли полковника Майлза Куоритча. Интервью с актёром было опубликовано 14 октября на портале Comicbook.

Стивен Лэнг U.S. National Archives

«Это потрясающе, — заявил Лэнг, отметив, что видел много фрагментов картины, — в этом нет никаких сомнений». Он добавил, что за всю свою карьеру в кино никогда не видео подобных проектов.

«Там прелестно, красиво. Помимо того, что выглядит он просто великолепно и все такое, это просто такой человечный фильм», — сказал актёр, пояснив, что зрители увидят на экране много «чувств и страсти». Лэнг подчеркнул, что, как он считает, сиквел «Аватара» будет очень популярным.

Напомним, премьера картины «Аватар: Путь воды» состоится в США 16 декабря 2022 года. Она будет первым из четырёх новых фильмов франшизы, которые сейчас снимает режиссёр Джеймс Кэмерон.

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