Нальчик, 14 октября 2022, 12:05 — REGNUM Следственные органы Кабардино-Балкарии приняли решение о возбуждении уголовного дела против матери двоих детей, которые погибли при пожаре. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, трагический случай произошел 12 октября в городе Прохладном. Двое детей, двух и пяти лет, погибли во время пожара, произошедшего в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
Предварительно установлено, что несовершеннолетние отравились продуктами горения, от чего произошла их смерть.
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