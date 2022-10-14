Нальчик, 14 октября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Следственные органы Кабардино-Балкарии приняли решение о возбуждении уголовного дела против матери двоих детей, которые погибли при пожаре. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, трагический случай произошел 12 октября в городе Прохладном. Двое детей, двух и пяти лет, погибли во время пожара, произошедшего в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

«Женщина, оставив детей без присмотра, ушла из дома. В период отсутствия матери дети зашли в кладовое помещение квартиры и, воспользовавшись найденной зажигалкой, подожгли хранившийся там наполнитель от старой мягкой мебели», — говорится в сообщении СКР по региону.

Предварительно установлено, что несовершеннолетние отравились продуктами горения, от чего произошла их смерть.