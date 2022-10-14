Тбилиси, 14 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Посольство США в Грузии выразило официальные соболезнования родителям трагически погибшей в тбилисском парке девочки, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Пирвели».

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"С величайшей печалью мы выражаем наши соболезнования семье, друзьям и одноклассникам 13-летней Мариты. Мы присоединяемся ко всей Грузии в скорби по этой трагической утрате. Мы надеемся, что пострадавшие полностью выздоровеют, и молимся об этом», — говорится в заявлении.

Посольство также сообщило, что из-за случившейся трагедии будет отменены концерты американского джазового квинтета в Тбилиси и Телави.

Напомним, что 13 октября в фонтане тбилисского парке Ваке в результате удара электротоком погибла несовершеннолетняя Марита Мепаришвили. В связи с этим оппозиция потребовала отставки мэра грузинской столицы Кахи Каладзе.