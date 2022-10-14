София, 14 октября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Действующее правительство Болгарии объявило о намерении провести кардинальные кадровые изменения в структуре высших органов министерства внутренних дел страны. Об этом 14 октября сообщает софийская газета «Дума».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По словам главы болгарского МВД Ивана Демерджиева, в течение ближайших десяти дней будут проведены перестановки в 20 ключевых ведомственных структурах. Согласно предварительным данным, это связано с рядом грандиозных коррупционных скандалов, в которых оказались замешанными сотни сотрудников правоохранительных органов по всей стране.

«Многие наши коллеги погрязли во взяточничестве, были замечены в пьянстве на рабочих местах и в целом халатно относились к исполнению служебных обязанностей, — резюмировал министр. — Больше этого допускать нельзя».

Как подчеркнул премьер-министр Болгарии Гылыб Донев, соответствующие кадровые перестановки «призваны привести работу болгарских внутренних органов в полное соответствие с требованиями Европейского союза».

«Случайных» людей в этой системе у нас не будет», — сказал он.