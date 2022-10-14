Петровский район, Саратовская область, 14 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Петровском районе Саратовской области 600 млн рублей направят на строительство элеваторного комплекса. Об этом 14 октября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

t. me/busargin_r Строительство элеваторного комплекса в Саратовской области

Компания-инвестор приступила к возведению энергоэффективного элеваторного комплекса по очистке, сушке, хранению и отгрузке урожая. Одновременно в нем смогут хранить порядка 48 тыс. тонн различных культур. Уже в декабре здесь планируют разместить первую партию зерна.

Вложения в размере 600 млн рублей — частные. Элеваторный комплекс обеспечит Петровск 50 новыми рабочими местами с достойной зарплатой, добавил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, строительство элеватора мощностью до 60 тыс. тонн планируется в Пугачевском районе Саратовской области. Проектом предусмотрено создание 40 рабочих мест. Объем инвестиций составит около 1,5 млрд рублей.

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