Москва, 14 октября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Заявления замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Веры Юровой о том, что европейский орган рассматривает вопрос о возможности принятия новых санкций в отношении российских «пропагандистских» СМИ свидетельствует лишь о продолжающемся желании Запада иметь монополию на всё в мире. Об этом заявил RT политолог Юрий Светов.

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«Они же претендуют на монополию в мире на всё: на то, кого называть демократией, а кого автократией. Монополию на то, по каким ценам люди, производящие свою продукцию, должны продавать её», — сказал Светов.

По его словам, в западных странах «истиной в последней инстанции» считают то, что заявили в Вашингтоне: «Они, конечно, могут вводить ограничения, но существует всемирная сеть. Люди находят иные источники».