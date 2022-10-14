Тбилиси, 14 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Высокие темпы экономической развития, которые наблюдаются в Грузии в последнее время, могут привести к повышению уровня благосостояния в стране через несколько лет, но гарантий нет. Об этом заявил 13 октября на телеканале «Имеди» замминистра финансов Михаил Дундуа.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Жажда денег

«Мы можем смело сказать, что экономика может превысить 15 тысяч долларов на душу населения в 2030 году. Это создает реальную перспективу превращения Грузии в страну с высоким уровнем дохода», — сказал Дундуа.

Он отметил, что при сохранении высокого дохода должен измениться и уровень жизни, хотя есть примеры, что это происходит не всегда. Замминистра отметил, что в Румынии высокие темпы экономического развития, кроме того, страна 15 лет состоит в ЕС, но страной с высоким уровнем дохода она так и не стала.

«Турция также не имеет статуса страны с высоким уровнем дохода», — добавил Дундуа.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о больших успехах национальной экономики по итогам семи месяцев 2022 года: рост ВВП на 10,3%, рост объёма экспорта на 36%, рост потока туристов втрое. На этом основании расходную часть госбюджета решено увеличить на 1,27 млрд лари (около 27 млрд рублей).