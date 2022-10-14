Сеул, , 11:59 — REGNUM В сентябре 2022 года в Южной Корее с конвейера сошли 307 721 автомобиль, что на 34,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Автомобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что экспорт вырос на 27,5%, а продажи на внутреннем рынке — на 23,1%.

В министерстве отметили, что на мировой рынок было поставлено 48 604 «зеленых» автомобиля, что на 39,1% больше, чем в сентябре прошлого года. Что касается внутреннего рынка, то показатель составил 41 585 автомобилей.

Примечательно, что большая часть продаж в данном сегменте на внутреннем рынке пришлась на электромобили. Всего в стране было продано 24 485 электромобилей, что на 95,4% больше, чем в сентябре прошлого года.

По данному показателю электромобили впервые обошли машины с гибридным двигателем.