Астана, , 11:58 — REGNUM На территории Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности. Об этом 14 октября рассказал журналистам белорусский президент Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ, который проходит в СНГ.

Александр Лукашенко (сс) Администрация президента России

«В связи с обострением введён режим такой повышенной террористической опасности», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что в связи с этим Минск начал развертывание союзной с Россией группировки войск, в основу которой входит армия Белоруссии, дополняемая частями Вооружённых сил (ВС) РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что К различным провокациям на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо быть готовым всем входящим в него странам.