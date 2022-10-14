Астана, 14 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На территории Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности. Об этом 14 октября рассказал журналистам белорусский президент Александр Лукашенко в кулуарах саммита СНГ, который проходит в Астане.

(сс) Администрация президента России Александр Лукашенко

«В связи с обострением введён режим такой повышенной террористической опасности», — сказал он.

Также белорусский лидер уточнил, что в связи с этим Минск начал развертывание союзной с Россией группировки войск, в основу которой входит армия Белоруссии, дополняемая частями Вооружённых сил (ВС) РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к различным провокациям на территории Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо быть готовым всем входящим в него странам.