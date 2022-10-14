Астана, , 11:57 — REGNUM Западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ», — заявил Лукагенко.

По его словам, события недавние в Казахстане и Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры.

«Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — заключил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений.

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