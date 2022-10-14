Астана, 14 октября 2022, 11:57 — REGNUM Западные стратеги хотят расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать страны СНГ как сырьевые и промышленные придатки, заявил 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в Астане.
По его словам, события недавние в Казахстане и Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у СНГ есть шансы снизить зависимость от общемировых потрясений.
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