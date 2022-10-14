Ярославль, 14 октября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Яхробольское озеро в Некрасовском районе Ярославской области может превратиться в болото. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ярославской области.

ОНФ Ярославской области Обмелевшее Яхробольское озеро

Уровень озера регулируется искусственно. Местные жители говорят, что насосная станция на реке Рыбинке откачала слишком много воды.

«Во времена колхозов вокруг озера были заливные луга. Траву косили, а растекавшуюся воду перекачивали в Волгу. Потом делать это перестали, озеро увеличилось в размерах. В конце минувшей весны организация, которая сбрасывает воду, то ли недоработала, то ли перестаралась. В итоге к изначальным границам озеро не вернулось, а там, где еще недавно плавали на лодках и рыбачили, осталась мутная зеленая жижа. С тех пор она превратилась в густую топкую грязь. С резким перепадом уровней воды, вспоминают люди, произошла массовая гибель нерестившейся рыбы, икры. «Из рыбы тут окунь, плотва, щука. Конечно, меньше стало в разы: сеточники браконьерят, еще и воды столько сбросили. Раньше были места более или менее глубокие, сейчас нет их уже практически, приходится искать где-то ямки, туда-сюда ездить», — рассказал рыбак из Ярославля Алексей Вишняков.

ОНФ Ярославской области Инспекция ОНФ

Эксперт ОНФ, старший преподаватель факультета биологии и экологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Александр Русинов отметил, что на обмелевших участках озера большая вероятность замора рыбы, поскольку зимой подо льдом ей просто не хватит кислорода. Гибнут и моллюски, очищающие воду, под ударом и краснокнижные птицы, вившие гнёзда на изолированных островках, которые теперь разорили хищники.

«Нельзя сказать, что озеро гибнет, но ущерб экосистеме нанесен и, возможно, значительный. Ответственным ведомствам следует в первую очередь договориться между собой, чтобы сбросы воды не мешали нересту и размножению птиц. В идеале основной объем должен приходиться на вторую половину лета, начало осени. Такой режим близок к естественному, поскольку летом водоемы естественным образом мелеют. Также крайне желательно, чтобы сбросы были регулярными. Приспосабливаться к частым изменениям экосистема не сможет, и получится еще хуже», — прокомментировал Александр Русинов.

ОНФ Ярославской области Состояние озера сейчас

Сейчас активисты ОНФ направили письмо в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, попросив специалистов изучить проблему.