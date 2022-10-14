Летучая мышь стала талисманом ФК «Ростов»
Ростов-на-Дону, 14 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» представил свой официальный талисман. Им стала летучая мышь Нахалёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.
Марина Каширская ИА REGNUM
Некоторые мыши рвались на свободу и быстро улетели
Определяющей стала игра с «Краснодаром» (3:2). Одержать победу в южном дерби удалось во многом благодаря летучим мышам, которые «узнали секреты соперника и помогли нам добиться успеха».
В ближайшее время Нахалёнок будет встречать болельщиков на стадионе «Ростов-Арена» и появится на клубных футболках.