Ростов-на-Дону, 14 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» представил свой официальный талисман. Им стала летучая мышь Нахалёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Марина Каширская ИА REGNUM Некоторые мыши рвались на свободу и быстро улетели

Определяющей стала игра с «Краснодаром» (3:2). Одержать победу в южном дерби удалось во многом благодаря летучим мышам, которые «узнали секреты соперника и помогли нам добиться успеха».

В ближайшее время Нахалёнок будет встречать болельщиков на стадионе «Ростов-Арена» и появится на клубных футболках.