Исетский район, Тюменская область, 14 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Исетском районе Тюменской области 14 октября при пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области На месте трагедии

Сообщение о пожаре в жилом доме и надворных постройках в деревне Сизикова поступило около 7:00 (5:00 мск). К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный жилой дом и гараж были полностью охвачены огнем.

На ликвидацию пожара был затрачен час. В ходе обследования дома было обнаружено тело мужчины. В настоящее время причина пожара и ущерб устанавливаются.

К тушению привлекались 10 огнеборцев и три единицы техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени рано утром 7 октября при пожаре погибла пожилая пара.