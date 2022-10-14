В тюменском селе при пожаре погиб человек
Исетский район, Тюменская область, 14 октября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Исетском районе Тюменской области 14 октября при пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России.
Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области
На месте трагедии
Сообщение о пожаре в жилом доме и надворных постройках в деревне Сизикова поступило около 7:00 (5:00 мск). К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения деревянный жилой дом и гараж были полностью охвачены огнем.
На ликвидацию пожара был затрачен час. В ходе обследования дома было обнаружено тело мужчины. В настоящее время причина пожара и ущерб устанавливаются.
К тушению привлекались 10 огнеборцев и три единицы техники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени рано утром 7 октября при пожаре погибла пожилая пара.