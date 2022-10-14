Мадрид, , 11:54 — REGNUM Партия Unidas Podemos призвала правительство Испании посредством нескольких поправок, зарегистрированных в Конгрессе депутатов, установить на один год предельный уровень процентных ставок по ипотечным кредитам с переменной ставкой для первичного жилья и продлить действие чрезвычайных мер, временно ограничивающих рост арендных ставок. Об этом пишет агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Представитель «Unidas Podemos» в Конгрессе депутатов Пабло Эченике объявил на пленарном заседании, что партия зарегистрировала несколько поправок, направленных на защиту наиболее уязвимых семей в плане арендной платы и ипотеки.

Таким образом, Unidas Podemos зарегистрировала шестнадцать поправок к законопроекту о мерах экономической устойчивости в области транспорта, в части грантов и учебных пособий, а также мер по энергосбережению, энергоэффективности и снижению энергозависимости от природного газа, чтобы изменить как название законопроекта, так и его пояснительную записку и включить несколько новых пунктов.