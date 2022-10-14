Омск, 14 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Омские специалисты вернулись домой из рабочей командировки в Стаханов Луганской Народной Республики. На встрече с губернатором Александром Бурковым они обсудили о дальнейших шагах по восстановлению города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Правительство Омской области Восстановление города Стаханов. ЛНР

В результате ракетных ударов ВСУ там были повреждены жилые дома, социальные объекты, инженерная инфраструктура и магистральный водовод. Ситуация осложнялась тем, что системой ЖКХ в городе не занимались последние несколько десятков лет.

«Для восстановления 211 многоквартирных домов и 10 социальных объектов найдены подрядчики, работы уже ведутся. Основная задача — закрыть тепловой контур, установить окна», — отметили в правительстве.

В настоящее время в ЛНР работает другая группа специалистов из Омской области, которые оказывают помощь городу.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирский регион взял шефство над городом Стаханов летом 2022 года. 29 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Александром Бурковым и главой администрации шахтёрского города Сергеем Жевлаковым.