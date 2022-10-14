Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. На Камчатке в село Соболево, которое осталось без автотранспортного сообщения после сильных ливней, продукты питания доставляются вертолётами. Так 14 октября двумя рейсами доставили более 3 тонн груза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

rtr-vesti.ru Вертолёт Ми-8 МЧС

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Вертолётом МЧС в село доставили почти 2,5 тонны продуктов питания для школы, детского сада и больницы — овощи и фрукты, консервы, детское питание, молочные продукты, бутилированная вода.

В село Устьево вертолётом завезли 700 кг продуктов питания для детского сада и частного магазина.

Работы по устранению последствий непогоды продолжаются. Просушили уже 130 из 235 жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в село Соболево, которое подтопило после сильных дождей и оно оказалось отрезано от мира из-за разрушения моста, вертолёт МИ-8 доставил регионального министра по ЧС Сергея Лебедева и специалистов, которые приступят к восстановлению мостового перехода.