Москва, , 11:53 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутаты палаты парламента простились с ушедшим из жизни депутатом Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У него было желание помогать людям, решать проблемы. И именно так он строил свою жизнь», — сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Он подчеркнул, что Петрунин многое делал для своих избирателей в Тульской области. Также спикер Госдумы выразил соболезнования родным и близким депутата.

«Он работал над законами по безопасности, экономике, он помогал социально незащищенным, младшим и старшим», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») заявил, что светлая память о Николае Петрунине всегда останется у его коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Петрунин ушел из жизни 12 октября 2022 года после тяжелой болезни. В Госдуме он представлял Тульскую область и занимал пост первого заместителя председателя думского комитета по энергетике.

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