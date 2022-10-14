Кострома, 14 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. При костромской мечети открылся новый корпус, где разместились классы для занятий медресе, развивающий центр для дошкольников, столовая-халяль и комнаты омовения. Об этом сообщает Центральное духовное управление мусульман России. Строительство здания велось два года.

Центральное духовное управление мусульман России Вид на Костромскую мечеть и комплекс, где будут проводиться занятия для школьников и взрослых

Ранее занятия по основам ислама проходили непосредственно в мечети. Столовая в новом здании будет использоваться в том числе для проведения мастер-классов по традиционной мусульманской кухне.

Напомним, мечеть на улице Советской в Костроме открыли в мае 2017 года. Её строили 14 лет. Процесс сопровождался судебными разбирательствами и скандалами. До этого мусульмане собирались в помещении рабочего клуба. Первая мечеть в Костроме появилась в 1780 году. Она была построена из дерева и располагалась в Татарской слободе у реки Чёрной. После революции здание было закрыто и превращено в избу-читальню.