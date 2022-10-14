Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Глава отдела по связям с общественностью патриархии Грузинской православной церкви Андрия Джагмаидзе опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что католикос-патриарх Илия II собирается уйти в отставку, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Католикос-патриарх Илия II Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, эта информация является «очередными фантазией и ложью». Джагмаидзе сказал, что у Илии II было желание уйти в отставку из-за серьёзных проблем со здоровьем, но после просьбы членов синода ГПЦ он изменил решение.

«Я говорил в прошлом году, что патриарх хотел сказать нечто подобное о своей отставке, но не было никаких дат, и то, что мы услышали вчера в репортаже «Мтавари архи», не соответствует действительности, это очередные фантазия и ложь», — заявил Джагмаидзе.

По его словам, священники в целом выступают против отставки патриарха.

«Тысяча слухов, тысяча глупостей распространяются некоторыми людьми. Откуда это берётся? Патриарх никогда не уйдёт в отставку, пока он жив, он патриарх, это аксиома. Церковное законодательство вопиет об этом», — сказал епископ Вахтанг (Липартелиани).

Напомним, что телеканал «Мтавари архи» 13 октября распространил информацию о том, что Илия II в конце декабря подаст в отставку.