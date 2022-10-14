Анадырь, 14 октября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Жители Чукотки собрали уже более 10 млн рублей для помощи участников спецоперации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Чукотка. Точка отсчета»

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«Друзья! Благодаря вашим усилиям, мы собрали уже более 10 миллионов рублей. На эти средства регулярно закупается все самое необходимое для бойцов.

Благодарим коллективы организаций и предприятий округа, жителей городов и поселков, которые принимают участие в этом важном деле. На прошлой неделе предприниматель из Певека Олег Дудников оказал самое крупное частное пожертвование — один миллион рублей! Выражаем глубокую признательность и сообщаем, что вчера на всю сумму были приобретены спецсредства для наших ребят», — написали организаторы в телеграм-канале «Пурга радио».

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья активно поддерживают участников СВО — во всех муниципалитетах проходят акции по сбору гуманитарной помощи, патриотические концерты, автопробеги и флешмобы, призванные показать неравнодушное отношение общественности к происходящему.