Москва, , 11:49 — REGNUM В отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау на текущей неделе было прекращено уголовное преследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 14 октября сообщает РБК со ссылкой на близкие к вузу источники.

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По словам одного из них, уголовное преследование в отношении Мау прекратили 12 или 13 октября, при этом источник отметил, что ему неизвестно, по каким основаниям это было сделано.

«Он [Владимир Мау] ведёт себя уверенно, в академии бывает каждый день», — сказал источник.

При этом указывается, что адвокат Мау — Алексей Дудник, пока не стал комментировать такую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.