Астана, , 11:49 — REGNUM Экономические обмены на пространстве СНГ расширяются даже на фоне санкций. Об этом 14 октября заявил президент России Владимир Путин на саммите СНГ в Астане.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши экономические обмены со странами СНГ в последнее время последовательно расширяются», — сказал Путин.

Он отметил, что в 2021 году российский товарооборот со странами СНГ увеличился более чем на 30%, а в первом полугодии 2022-го — ещё на 7%.

По словам Путина, странам за время существования СНГ удалось по некоторым направлениям нарастить экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи.

Кроме того, страны проявляют взаимный интерес к сотрудничеству в развитии зелёной экономики, инноваций, цифровизации, рациональном использовании природных ресурсов.

Также он отметил, что предпринимаются усилия для перехода на национальные валюты во взаимных расчётах.

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