Москва, 14 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ предлагают предоставить отсрочку педагогам, работающим в образовательных организациях. Об этом РИА Новости заявил замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев.

Светлана Шаповалова Учитель

«Министерство просвещения выступает за, предлагает предоставить соответствующую отсрочку педагогическим работникам, учитывая специфику, необходимость работы в школах, в образовательных организациях», — сказал Корнеев.

По его словам, представителям министерства предстоят обсуждения с коллегами из Минобороны РФ, «чтобы как-то найти какие-то компромиссы».