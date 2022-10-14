Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM Из Еланского гарнизона Свердловской области домой вернули около 700 ошибочно мобилизованных. Граждане оказались негодны по состоянию здоровья или имели отсрочку по другим причинам, сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Еланском гарнизоне посетил мед. роту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Ещё 300 «завернули» по документам как неправильно мобилизованных», — написал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что домой вернулись более 200 ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области.

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