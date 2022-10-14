Екатеринбург, 14 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Из Еланского гарнизона Свердловской области домой вернули около 700 ошибочно мобилизованных. Граждане оказались негодны по состоянию здоровья или имели отсрочку по другим причинам, сообщил в своём телеграм-канале депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

«В Еланском гарнизоне посетил мед. роту. Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Ещё 300 «завернули» по документам как неправильно мобилизованных», — написал Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что домой вернулись более 200 ошибочно мобилизованных жителей Свердловской области.