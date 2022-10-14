Казань, , 12:06 — REGNUM В столице Татарии недалеко от государственного академического театра имени Г. Камала произошел провал грунта, куда угодила девушка. В мэрии 14 октября назвали причину произошедшего.

Провал грунта в Казани T. me/kzn_official

По информации городской администрации, к провалу возле пешеходного перехода привела просадка грунта. В данном месте проходит охранная зона сетей канализации. К устранению аварии привлечены сотрудники городского водоканала. Проходящий рядом с провалом коллектор исправен и не имеет повреждений. Причина провала не в коллекторе, так как подтоплений и размытий нет.

В данный момент аварийный участок огорожен, к ликвидации привлечены 15 человек и спецтехника. Точные причины просадки грунта устанавливаются.

ИА REGNUM напоминает, в центре Казани утром 10 октября произошел провал грунта. В результате происшествия пострадала 22-летняя девушка. По факту случившегося ведется проверка прокуратурой и полицией.

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