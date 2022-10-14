Сеул, 14 октября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Южной Корее в первые за три месяца зафиксировали рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, в сентябре 2022 года индекс импортных цен составил 154,38 пункта, что на 3,3% больше по сравнению с августом текущего года. В годовом исчислении индекс вырос на 24,1%.

Эксперты отмечают, что быстрое обесценивание южнокорейской воны привело к увеличению затрат.

Известно, что в текущем году южнокорейская вона упала по отношению к доллару США на 17%.

Отмечается, что цены на сырье выросли на 3,4%, на промежуточные товары — на 3,1%. Средняя стоимость дубайской нефти в сентябре составила $90,95 за баррель, что на 5,9% ниже, чем средний показатель за август. В годовом исчислении цены на нефть выросли на 25,2%.