Астана, 14 октября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Целый ряд важных документов подготовлен к саммиту лидеров стран СНГ. Решения направлены на углубление интеграции стран, заявил президент России Владимир Путин 14 октября, выступая на заседании содружества в узком формате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он отметил, что документы подготовлены в рамках реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития до 2023 года. Участники саммита настроены на то, чтобы создать на базе СНГ интеграционное, политическое, экономическое и культурно-гуманитарное объединение.

«У нас подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений, которые направлены на углубление интеграции в самых разных сферах», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер призвал страны СНГ стремиться к тому, чтобы искать выход в случае разногласий.

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