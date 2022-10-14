Минеральные Воды, Ставропольский край, , 11:46 — REGNUM В Ставропольском крае 14 октября состоялись проводы резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации. Очередная группа ставропольцев ранним утром направилась в воинские части для прохождения боевого слаживания из военного комиссариата городского округа Минераловодский и городского округа Железноводск.

Частичная мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

«Перед убытием каждый новобранец получил рюкзак, флисовые шапку и балаклаву, тёплые носки и нательное белье, средства личной гигиены. Чуть позже в войсковую часть довезут необходимую экипировку», — говорится в сообщении администрации округа.

Скорейшего возвращения домой с победой пожелал мобилизованным землякам глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. Ранее по поручению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова мэр Минеральных Вод побывал в одной из воинских частей на территории Чечни, где проходят тактическую подготовку и боевое слаживание 29 минераловодцев, призванных в рамках частичной мобилизации.

Делегация из Минвод привезла бойцам необходимые вещи, средства гигиены, медикаменты, спальные мешки, элементы тактического снаряжения, мобильные бытовые газовые плитки, газовые балончики.

До этого Сергиенко побывал на военном полигоне под Новороссийском, где проходят боевое слаживание ставропольцы. Для них тоже привезли необходимые вещи: разгрузочные жилеты, перчатки, зимнюю одежду, термобельё, утеплённые берцы, медицинские аптечки, продукты.

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