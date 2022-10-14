Ярославль, 14 октября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Ярославской области переносится капитальный ремонт более 3,5 тысяч многоквартирных домов. Проблему обсудили на заседании комитета по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию в облдуме.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

В пятницу, 14 октября, депутат «Единой России» Антон Капралов поднял проблему аварийных домов в Ростовском районе, которые были внесены в краткосрочный план капитального ремонта. Тогда средства на проектирование работ выделили, торги объявили — однако ремонта люди так и не дождались.

«Люди платили, люди платят, но уже замучились с тазиками. Крыша течёт. И что будет дальше с этими домами? В чём люди виноваты? Почему у них до сих пор несколько лет течёт крыша? Кто в этом виноват? И почему несколько лет обещают им сделать? Мы их обманули уже «, — сказал Антон Капралов.

И. о. первого заместителя директора фонда капремонта Ярославской области Елена Козлова объяснила, что основной проблемой в проведении капремонта стало подорожание стройматериалов.

«Дело в том, что у нас на протяжении двух лет — 2021-2022 — был установлен значительный рост строительных ресурсов. То есть, дважды у нас более чем на 30% подскакивала цена на строительные материалы», — сказала Елена Козлова.

Из-за этого властями было принято решение исключить такие дома из договора и снова запустить торги, учитывая новую стоимость. При этом Козлова предложила два варианта решения проблемы — дополнительные взносы от собственников и софинансирование из регионального бюджета. Присутствовавший на заседании директор департамента ЖКХ Алексей Рябченков подтвердил, что других вариантов, как поднять стоимость взносов, нет.

«Мы знаем, что в Ярославской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт значительно меньше экономически обоснованного тарифа. У нас достаточно длительное время отсутствует софинансирование работ по капремонту из бюджета. В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ у нас предлагается перенести на более поздние сроки капитальный ремонт 3629 многоквартирных домов. Ремонт данных домов в краткосрочном плане не предусмотрен и не предусмотрен в проекте краткосрочного плана на ближайшие периоды», — сказала Козлова.

Депутат Капралов пытался донести до власти, что денег у жителей на дополнительные взносы нет.

«Что людям ответить? Покупайте новые тазики, вы никогда не будете отремонтированы? Хотя вы как платили, так и платите. Либо скидывайтесь. Я правильно вас понял? Скидывайтесь и за свой счёт, вместе с фондом, ремонтируйте вашу крышу, за которую вы уже заплатили. Которую должны были отремонтировать несколько лет назад», — сказал Капралов.

Пока депутаты сошлись на том, что вопрос остаётся на их контроле. Позже они вернутся к проработке решений данной проблемы.

«Люди не должны выпадать и быть выброшенными фактически без принятия решения. Решение это ведь никто не принял. Фонд капремонта просто как бы констатирует проблему и откладывает их в сторону. Почему на людей-то переводим? Я думаю, что тут мы должны вместе поработать. И с депутатами тоже. Давайте посмотрим, я думаю, что это решение должно быть», — сказал заместитель Председателя Ярославской областной Думы Виктор Волончунас.

Отметим, выделенные средства на ремонт капремонта всё ещё числятся за районами.