Москва, 14 октября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Агрессивная монетарная политика США поддерживает курс доллара, повышает инвестиционную привлекательность американского рынка, но при этом для других стран, в первую очередь с развивающимися рынками, возрастают риски оттока капитала, импортируемой инфляции, а также растет стоимость обслуживания долгов в иностранной валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ведущие страны — ключевые игроки мировой торговли, прямо и косвенно влияющие на глобальную конъюнктуру товарных и финансовых рынков, курсовую динамику мировых валют, логистические цепочки. Поэтому их внутренние экономические проблемы приобретают межстрановый характер, — сказала Воронкова. – Агрессивная монетарная политика США, например, поддерживает курс доллара, повышает инвестиционную привлекательность американского рынка. При этом для других стран, в первую очередь с развивающимися рынками, возрастают риски оттока капитала, импортируемой инфляции, повышается стоимость обслуживания долгов в иностранной валюте».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США усложняется обслуживание долгов домохозяйств, которым приходится сокращать потребление.