Москва, 14 октября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день Москва лидирует в рейтинге крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

«В столице сосредоточен госсектор (федеральные и региональные органы исполнительной власти), много позиций в бюджетном секторе (здравоохранение, образование, культура) — это дает максимальную степень стабильности по занятости, — сказала она. — Развитие инфраструктуры для города с населением более 12,6 млн человек ежедневно открывает множество рабочих мест для представителей любых специальностей. Количество размещенных вакансий превышает запросы на поиск работы более чем в шесть раз. Столичная служба занятости предлагает более 390 тысяч вакансий для людей различной квалификации и ожиданиями по заработной плате».

При этом она подчеркнула, что экономика города, как и экономика РФ, столкнулась с санкционным влиянием.

«В таких условиях было принято много решений для поддержания необходимого уровня развития, — сказала Захарова. — В проекте бюджета города Москвы на 2023–2025 годы предусмотрено направление средств на поддержку работников бюджетных организаций и социально незащищенных граждан, инвестиционная деятельность для предпринимательства, а также выделение средств на развитие города и его инфраструктуры».

Таким образом, по словам Захаровой, деловая активность столицы РФ будет поддерживаться на необходимом уровне.

«Среди основных рисков, которые могут привести к повышению уровня безработицы, можно выделить продолжение ухода иностранных компаний и инвестиций и сокращение численности и высвобождение рабочих мест компаниями в связи с общей международной нестабильностью. Но существенного влияния на Москву они не окажут», — подытожила Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Москве на 11,2% снизилось число безработных, которые были зарегистрированы в службе занятости города.