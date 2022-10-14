Херсон, , 11:44 — REGNUM Сотрудники Росгвардии пресекли деятельность жителя Херсонской области, подозреваемого в пособничестве военным киевского неонацистского режима. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Росгвардия Дарья Драй © ИА REGNUM

«В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве [военным киевского режима]. По предварительным данным, с марта по август 2022 года он собирал сведения о передвижении российских войск по территории Херсонской области и передавал их в специально созданный чат, действующий в интересах разведки [киевского режима]», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также подозреваемый сообщил росгвардейцам, что накануне референдума о независимости региона пересмотрел свои взгляды и проголосовал за вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации.