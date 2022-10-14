Багдад, , 11:45 — REGNUM Депутаты парламента Ирака провели чрезвычайную сессию, посвящённую выборам президента страны. Об этом 14 октября сообщает Shafaq.

Ирак Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, большинством голосов был избран курдский политик Абдул-Рашид Латиф. Во втором туре голосования Латиф набрал 147 голосов и обошёл бывшего президента страны Бархама Салиха, который получил только 98 голосов.

Также парламенту Ирака удалось избрать премьер-министра страны. Эту должность занял депутат от «Шиитской координационной сети» Мохаммед Шиа аль-Судани, который в ближайшее время сформирует новое правительство страны.

Ряд стран приветствовали избрание нового руководства Ирака, которое положило конец политическому кризису, продолжающемуся в стране с октября 2021 года.