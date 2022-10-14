Багдад, 14 октября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Депутаты парламента Ирака провели чрезвычайную сессию, посвящённую выборам президента страны. Об этом 14 октября сообщает Shafaq.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По данным журналистов, большинством голосов был избран курдский политик Абдул-Рашид Латиф. Во втором туре голосования Латиф набрал 147 голосов и обошёл бывшего президента страны Бархама Салиха, который получил только 98 голосов.

Также парламенту Ирака удалось избрать премьер-министра страны. Эту должность занял депутат от «Шиитской координационной сети» Мохаммед Шиа аль-Судани, который в ближайшее время сформирует новое правительство страны.

Ряд стран приветствовали избрание нового руководства Ирака, которое положило конец политическому кризису, продолжающемуся в стране с октября 2021 года.