Обнинск, Калужская область, 14 октября 2022, 13:30 — REGNUM Доклад, представленный инженером направления «Композит» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Дмитрием Русаковым, признан лучшим на VI международной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ICCT-2022). Специалист предприятия изложил опыт решения задачи по внедрению в процесс производства сотовых конструкций из полимерных композиционных материалов неразрушающего контроля активным тепловым методом. Об этом 14 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.
В докладе, подготовленном в соавторстве с доцентом энергетического института Александром Мачихиным, были представлены результаты практической деятельности по созданию инновационного аппаратно-программного комплекса для проведения неразрушающего контроля, включающего автоматизированный стенд, программное обеспечение для цифровой обработки инфракрасных изображений и обнаружения дефектов. Благодаря введению в эксплуатацию данного комплекса неразрушающим методом было проконтролировано более 100 деталей из полимерных композиционных материалов, в восьми случаях выявлены недопустимые дефекты, для исправления которых уточнили границы дефектной зоны и разработали стратегии ремонта. По итогам работ и повторного контроля детали, совокупная стоимость которых превысила 50 млн рублей, признали соответствующими требованиям конструкторской документации и допустили к эксплуатации.
В рамках реализации проекта пилотируемого космического корабля «Буран» предприятие «Технология» первым в отечественной практике разработало методики ремонта и неразрушающего контроля качества элементов и конструкций из полимерных композиционных материалов летательных аппаратов. В настоящее время «Технология» обладает исключительными правами на десять объектов интеллектуальной собственности, включающих оборудование и методы неразрушающего контроля изделий из композитов.
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