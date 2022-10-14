Обнинск, Калужская область, 14 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Доклад, представленный инженером направления «Композит» обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) Дмитрием Русаковым, признан лучшим на VI международной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» (ICCT-2022). Специалист предприятия изложил опыт решения задачи по внедрению в процесс производства сотовых конструкций из полимерных композиционных материалов неразрушающего контроля активным тепловым методом. Об этом 14 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора «Технологии» Андрея Силкина.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» Инженер Дмитрий Русаков

В докладе, подготовленном в соавторстве с доцентом энергетического института Александром Мачихиным, были представлены результаты практической деятельности по созданию инновационного аппаратно-программного комплекса для проведения неразрушающего контроля, включающего автоматизированный стенд, программное обеспечение для цифровой обработки инфракрасных изображений и обнаружения дефектов. Благодаря введению в эксплуатацию данного комплекса неразрушающим методом было проконтролировано более 100 деталей из полимерных композиционных материалов, в восьми случаях выявлены недопустимые дефекты, для исправления которых уточнили границы дефектной зоны и разработали стратегии ремонта. По итогам работ и повторного контроля детали, совокупная стоимость которых превысила 50 млн рублей, признали соответствующими требованиям конструкторской документации и допустили к эксплуатации.

В рамках реализации проекта пилотируемого космического корабля «Буран» предприятие «Технология» первым в отечественной практике разработало методики ремонта и неразрушающего контроля качества элементов и конструкций из полимерных композиционных материалов летательных аппаратов. В настоящее время «Технология» обладает исключительными правами на десять объектов интеллектуальной собственности, включающих оборудование и методы неразрушающего контроля изделий из композитов.

«Предприятие «Технология» является ведущим производителем высокотехнологичной продукции из полимерных композиционных материалов для аэрокосмической отрасли. Каждый проект — это реализация новых технологий, производственных процессов, проверка свойств новых материалов и новый шаг в отечественной промышленности. Именно поэтому мы уделяем много внимания разработке методов контроля качества продукции», — отметил Андрей Силкин.