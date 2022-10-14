Ярославль, , 11:44 — REGNUM С начала 2022 года около двух миллионов пассажиров проехали на пригородных поездах в Ярославской области. Об этом сообщает региональный департамент транспорта.

Вид из кабины электропоезда Департамент транспорта Ярославской области

Всего перевозки осуществляют 62 поезда АО «Северная пассажирская компания» и АО «Московского-Тверская пригородная пассажирская компания» по семи основным железнодорожным направлениям.

«За девять месяцев этого года пригородными поездами в регионе воспользовались 1 млн 970 тысяч человек. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в ярославском дептрансе.

Также власти напомнили об обновлении подвижного состава. Так с января на рыбинском направлении курсируют рельсовые автобусы РА-3 «Орлан», а в сторону Костромы, Александрова и Данилова с августа начали ежедневно ходить два современных электропоезда ЭП2Д.

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