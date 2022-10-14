Бухарест, , 11:41 — REGNUM Сегодня объемы заполнения газовых хранилищ в Румынии превышают 90%, что позволяет говорить о дальнейшей стабилизации цен на энергоносители в зимний период 2022-го — 2023-го года. Об этом 14 октября со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Чукэ, из 55 миллионов кубометров голубого топлива, необходимых для дневного зимнего потребления, почти половина производится внутри страны, а разница покрывается за счет импорта.

«Оценки показывают, что абсолютно нет проблем в газоснабжении населения и промышленности, — отметил, в частности, глава кабмина Румынии. — У нас уже хранится на 477 млн кубометров газа больше, чем в прошлом году, то есть 2,774 млрд кубометров из общей емкости в 3,07 млрд».

Предполагается, что в ближайшее время румынское правительство рассмотрит вопрос о снижении цен на природный газ для бытовых потребителей.